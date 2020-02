Emocionante: Garotos se emocionam ao ver Gabigol antes do jogo; atacante tem lindo gesto

O Flamengo disputa neste sábado mais um jogo muito importante. Buscando a conquista do máximo de títulos possíveis, o Rubro-negro mede forças no Maracanã com o Boavista, em jogo válido pela grande final da Tala Guanabara. Sem vantagem para nenhum dos lados, a torcida sabia que o jogo tinha tudo para ser bastante animado, mesmo sem alguns nomes titulares não estando a disposição do Mister.

O Flamengo foi a campo com Gabigol no time titular. O artilheiro Rubro-negro é o grande nome no time titular neste sábado. Como já era esperado, o atacante é muito querido pelos jovens jogadores, que demonstraram o seu carinho pelo jogador. Em um vídeo postado nas redes sociais do Fla, é possível ver pequenos torcedores se emocionando ao ver o atacante de perto. Veja.

O Flamengo foi a campo contra o Boavista sabendo que o foco está na quarta-feira, onde o Rubro-negro disputará a grande final da Recopa contra o Independiente del Valle. O time equatoriano demonstrou uma grande qualidade técnica e, por conta disso, o técnico Jorge Jesus não foi a campo com força máxima. Com o empate em 2 a 2 na quarta-feira passada, quem ganhar a partida na quarta-feira será o supercampeão da América.