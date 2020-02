Empresário abre o jogo e confirma contato do Vasco para contratar lateral-esquerdo

​A diretoria do ​Vasco segue em busca de reforços no mercado da bola para qualificar o elenco do técnico Abel Braga. Muito próximo de confirmar acerto com o Independiente e anunciar a contratação do argentino Martín Benítez, o Gigante da Colina busca uma nova opção para a defesa. O foco principal para a chegada de um novo nome é a lateral esquerda, posição identificada como carente.

Nos últimos dias, entre os muitos rumores neste período de início de temporada, o nome do colombiano Deiver Machado, que defende o Gent, da Bélgica, foi especulado no Vasco, principalmente após o atleta passar a seguir o clube carioca nas redes sociais. Revelado pelo Atlético Nacional, o defensor, de 26 anos, também acumula passagens por Alianza Petrolera e Millionarios.

Em entrevista ao perfil “Detetives Vascaínos”, o agente de Deiver Machado, Adrián Calviño confirmou que o jogador está na mira de brasileiros. “Há muito interesse de várias equipes brasileiras por Deiver. Ele é um jogador muito valorizado e com muito mercado. Também estou interessado no mercado brasileiro para ele. Tenho outro jogador aí (Juan Quintero, do Fortaleza) e o Brasil lhe fez muito bem”, destacou.

O agente preferiu não entrar em detalhes, mas confirmou que o Vasco fez procura para buscar informações do atleta. “Com Deiver pode acontecer semelhante. Posso confirmar que com o Vasco houve conversas sobre o Deiver sim, mas agora não posso lhe contar mais do que isso”, completou. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em mercado da bola, o lateral tem contrato até 30 de junho de 2021 e está avaliado em 1 milhão de euros (R$ 4,75 milhões na conversão atual).