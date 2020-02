Empresário de atacante comandado por “Chacho” no Racing fala sobre possível novo reforço do Inter

​O Internacional segue a procura por um atacante para fechar o grupo comandado pelo técnico Eduardo Coudet. A preferência de “Chacho” é por um atleta de mais experiência, que possa atuar junto com Paolo Guerrero ou que possa ser o substituto do peruano quando este for convocado para defender a sua seleção. Com Eliminatórias e Copa América, o Peru poderá desfalcar o Colorado em muitas oportunidades.

Após negociações frustradas pelo centroavante Lucas Pratto, do River Plate, um dos jogadores que foi especulado como alvo do Internacional é o centroavante do Racing, da Argentina, Jonathan Cristaldo. O atleta foi campeão da Superliga Argentina defendendo a equipe de Avellaneda, sob o comando de Eduardo Coudet.

Segundo a informação do repórter ​Marcelo Salzano, da Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre, o empresário do atacante, Martín Guastadisegno, relatou que, até o momento, o Colorado não fez qualquer proposta pelo atleta de 30 anos. Mas que ele aprovaria e acharia válido para Cristaldo uma transferência para jogar no Estádio Beira-Rio. Na atual temporada, o jogador tem 15 jogos disputados e dois gols marcados.

O fato é que a direção do Internacional tem pressa em definir quem será o novo “camisa 9” do elenco. Com apenas Paolo Guerrero como jogador específico para a função, Eduardo Coudet vem fazendo consecutivas improvisações no setor. Jogadores como os meias Thiago Galhardo e Martín Sarrafiore vêm fazendo o papel de atacantes na equipe reserva, já que o peruano é titular junto com Andrés D’Alessandro.