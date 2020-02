Empresário tenta colocar Dodô novamente no Santos e Peres bate o martelo sobre a volta do lateral

​Dodô fez uma ótima temporada com a camisa do Santos em 2018. Seguro e bastante produtivo no ataque, o lateral-esquerdo chamou atenção de vários clubes. O ​Peixe até tentou a sua permanência, mas o atleta dificultou as conversas e acabou indo para o Cruzeiro em 2019. A decisão do jogador acabou não sendo das melhores, já que foi muito abaixo tecnicamente na temporada passada e parte da torcida do clube mineiro fez muitas críticas em relação ao seu futebol.

A passagem pela Raposa foi muito apagada e o jogador acabou deixando o time de Belo Horizonte. A nova diretoria do Cruzeiro rechaçou a possibilidade de comprá-lo e o atleta continua com seus direitos econômicos ligados a Sampdoria, da Itália. Nos últimos dias, de acordo com o portal ​Gazeta Esportiva, o defensor foi oferecido ao Santos para voltar ao clube nesta temporada.

Empresários enxergavam com uma grande possibilidade para o jogador retomar sua carreira. No entanto, ainda de acordo com a reportagem, o lateral-esquerdo fez uma pedida salarial muito alta e, o presidente do Santos, José Carlos Peres descartou contratá-lo. O mandatário ainda guarda uma certa mágoa de como Dodô saiu da Vila Belmiro no final de 2018.

Dodo ainda pediu alto? Kkk ele é brincadeira né — Daniel Comper (@DanielComper1) February 20, 2020

O certo é que a diretoria santista ainda procura um jogador para o setor nesta janela de transferências. O treinador do clube paulista, Jesualdo Ferreira, sente a necessidade de ter um atleta para a posição e nomes estão sendo analisados. O grande problema é que o Peixão não tem dinheiro para realizar grandes contratações e continua esperando alguma oportunidade de mercado aparecer.