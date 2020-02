Empresas e bancos têm até hoje para enviar informes de rendimentos do IR 2020

O informe de rendimentos se trata de um dos documentos utilizados para fazer a declaração do Imposto de Renda

Já é possível que os aposentados e pensionistas do INSS consultem o informe de rendimentos do ano base 2019 para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2020.

A consulta e a impressão do documento podem ser feitas pela internet, no site Meu INSS. É preciso informar a senha para acessar o sistema, caso não tenha senha, o próprio site ensina os passos para obter uma. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares com Android e iOS.

Sobre o informe de rendimentos

O informe de rendimentos se trata de um dos documentos utilizados para fazer a declaração do Imposto de Renda, e também é entregue por empresas a seus empregados. O documento traz os valores recebidos pelo contribuinte no ano, além de quanto ele pagou de imposto na fonte e quanto contribuiu ao INSS. Ele também pode mostrar os gastos com plano de saúde coletivo e aportes no plano de previdência da empresa.

Mais informações

É possível consultar o RH da empresa onde você trabalha para saber de que forma (impressa ou eletrônica) o documento será fornecido.

Os bancos devem enviar aos seus clientes o informe de investimentos, contendo dados sobre saldo da conta corrente, poupança, aposentadoria privada e os rendimentos obtidos pelos investimentos feitos pelo contribuinte.

Os bancos, em geral, disponibilizam o documento pela internet, mas também é possível pedir uma versão impressa na agência.

Prazo para divulgação de informes

Vale lembrar que empresas e bancos têm até o dia 28 de fevereiro para disponibilizar o informe de rendimentos aos seus empregados e clientes, sendo possível que o documento fique disponível antes disso, como fez o INSS.

É importante verificar com o RH da empresa quando o documento será distribuído e consultar o site do seu banco.

