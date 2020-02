EMS abre novas vagas de emprego no Brasil; confira os cargos

Precisando de emprego? A empresa EMS está disponibilizando novas oportunidades e uma das vagas pode ser sua!

“Em meados de 1950, quando inaugurou a pequena farmácia Santa Catarina, em Santo André, estado de São Paulo, Emiliano Sanchez deu início à história da indústria farmacêutica EMS. E escreveu outros capítulos, como em 1964, data da construção da primeira fábrica, em São Bernardo do Campo.

A EMS é uma indústria multinacional brasileira de produtos farmacêuticos. Dentre suas principais especialidades, está a fabricação de medicamentos genéricos. Foi eleita pelo Great Place to Work Institute (GPTW) como uma das cem melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Com um capital 100% brasileiro, o grupo possui duas unidades de produção, localizadas em São Bernardo do Campo e Hortolândia, estado de São Paulo.”

A força desta marca está no constante investimento em estrutura e pesquisa, na ampliação contínua da linha de produtos. Como o primeiro laboratório brasileiro a exportar remédio para a Europa e a produzir, no país, medicamentos em embalagem fracionada e genéricos, a EMS definitivamente vem reinventando o mercado farmacêutico.

Cargos abertos

Auxiliar Produção – PCD;

Coordenador de Treinamento;

Analista de S&OP;

Propagandista Vendedor Jr;

Gerente de Acesso ao Mercado;

Analista Garantia Qualidade Pl;

Analista Projetos Pl;

Coordenador de Auditoria;

Pesquisador de Tecnologia Analítica Sr;

Engenheiro de Projetos; e

Supervisor Estabilidade e Validação Analítica; entre outros cargos.

Requisitos

(variam de cargo)

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Completo

Conhecimento em Informática

Experiência em Indústria

Disponibilidade para Viagens

Domínio no Pacote Office

Conhecimento em Forecast Accuracy ou MAPE

Possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B

Benefícios

(variam de cargo)