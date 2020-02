Entidade que representa atletas cobra quase R$ 500 mil do Palmeiras na Justiça

​A Federação das Associações de Atletas Profissionais (Faap), com sede em Brasília e que presta assistência social e educacional aos jogadores, entrou na Justiça contra o ​Palmeiras. A entidade cobra um total de R$ 448 mil do Verdão, quantia esta relacionada às vendas do meia Moisés e do lateral-esquerdo Luan Cândido. A ​ESPN teve acesso ao processo.

Palmeiras vendeu Luan Cândido por 8 milhões de euros sem ter estreado no profissional e contratou o melhor lateral esquerdo do futebol uruguaio por 4 milhões de dólares. Parece ter feito bom negócio por Viña — Lucas Santaguida (@SantaguidaLucas) January 31, 2020

A Lei Pelé obriga os clubes a repassarem para a Faap 0,8% do total envolvido em uma negociação de profissionais para o exterior. Assim, a equipe paulista deve R$ 168 mil (de um total de R$ 21 milhões) da ida de Moisés para o Shandong Luneng, da China, e outros R$ 280 mil (de um total de R$ 35 milhões) por conta da transferência de Luan Cândido para o RB Leipzig, da Alemanha.

Na ação, a entidade alega que notificou o Palmeiras. “(…) Tendo recebido a notificação, a Sociedade Esportiva Palmeiras permaneceu inerte. Constatou-se, assim, que o réu não repassou os recursos diretamente à Faap, (…) não restando alternativa à autora senão a de buscar a Justiça para obter o que lhe é de direito, fazendo-a na forma desta cobrança”, escreveu a entidade, que refuta qualquer possibilidade de audiência de conciliação e ainda quer que o clube pague os honorários advocatícios. O julgamento do caso ocorrerá na 34ª Vara Cível de São Paulo, através da juíza Adriana Sachsida Garcia. O Verdão foi procurado e não quis comentar o caso.

