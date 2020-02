Entre Diego e Gerson, Jorge Jesus já escolheu quem será titular na final da Supercopa do Brasil

​O Flamengo já está totalmente preparado e focado para enfrentar o Athletico-PR, na final da Supercopa do Brasil. O jogo será realizado domingo (16), no Mané Garrincha, em Brasília. O Rubro-Negro carioca já chegou na cidade e irá realizar pelo menos mais dois treinamentos antes da decisão. Será a primeira final disputada no ano e o confronto é considerado muito importante por todos do ​Mengão.

Nos primeiros jogos da temporada, Jorge Jesus vem revezando entre Diego e Gerson no meio de campo. O camisa 10 teve uma sequência de dois jogos entrando no time titular e Gerson voltou a entrar no time principal contra o Madureira e Fluminense. Durante o programa ​“Central Fox”, o repórter Everton Souza trouxe algumas novidades no time do Fla, com a presença de Gerson entre os titulares.

Ainda de acordo com o repórter, se Gustavo Henrique não conseguir o efeito suspensivo, Thuler formará a dupla de zaga com Rodrigo Caio. Léo Pereira vem sentindo algumas dores musculares, foi preservado e nem viajou com a delegação. Na linha ofensiva, não terá novidades e Gabriel Barbosa será o homem gol da equipe. Mesmo com poucas partidas disputa, Jesus vai com o que tem de melhor.

Vendo esse jogo de ontem tive algumas certezas que eu já sabia: – Gerson titular e Diego banco. Não tem jeito! – Rodrigo Caio titular junto com outro zagueiro (o primeiro que se adaptar ao esquema de marcação alta). – Michael parece uma criança em campo! — Gabigol sem grife ! (@rodriguesbiels) February 13, 2020

A comissão técnica do treinador português tem declarado internamente que a Supercopa do Brasil é o título mais importante a ser conquistado do primeiro semestre. O Mister entende a história do Campeonato Carioca, mas vê o torneio como uma opção para entrosar ainda mais os atletas para chegar mais forte na fase de grupos da Copa Libertadores da América.