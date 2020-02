Entre Everson e Vladimir, Santos observa o mercado e abre conversas para contratar goleiro

​O técnico português Jesualdo Ferreira segue em busca de melhor formação para o ​Santos neste início de temporada. Realizando testes, o comandante ainda não encontrou seu time titular e vem testando alternativas. Na liderança do grupo A do Campeonato Paulista, o Peixe tem como grande foco no horizonte a estreia na Copa Libertadores da América, no início do mês de março.

Nas duas últimas rodadas do Estadual, Jesualdo Ferreira testou suas duas principais opções para o gol. Depois da saída de Vanderlei para o Grêmio, o Santos permaneceu com Everson, titular durante praticamente todo o ano de 2019 com Jorge Sampaoli, e Vladimir, que conseguiu destaque mesmo atuando no Avaí, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O português já elogiou ambos, mas o clube está observando uma investida no mercado.

De acordo com informação divulgada nesta segunda-feira pelo perfil “El Paranaense”, que traz notícias dos bastidores do Athletico-PR, o Alvinegro Praiano demonstrou interesse no goleiro Santos. O clube paulista ainda não apresentou uma proposta oficial para o Furacão, mas mantém conversas em estágio inicial com o arqueiro de 29 anos, campeão da Copa Sul-Americana, em 2018, e da Copa do Brasil, no ano passado.

Você não Santos, você prometeu que ia ficar esse ano 😡😡 — viuva do bruno guimaraes (@gabimoon8) 17 de fevereiro de 2020

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Aderbar Melo dos Santos Neto, mais conhecido como Santos, iniciou sua carreira no Porto–PE, mas chegou ao Athletico–PR ainda jovem, em 2009. Depois de muitos anos na reserva de Weverton, hoje no Palmeiras, assumiu a titularidade e vem sendo um dos grandes nomes do Furacão. As boas atuações lhe renderam até mesmo convocação do técnico Tite para a Seleção Brasileira. Recentemente, a equipe paranaense contratou o goleiro Jandrei, por empréstimo, junto ao Genoa, da Itália.

Foto de capa: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação