Envie seu currículo: RH Brasil abre 314 vagas de emprego; veja os cargos

A RHBrasil abriu novas vagas de emprego com mais de 200 oportunidades para diversos cargos para atuação na empresa

Oportunidades de emprego abertas. A RHBrasil faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para diversos estados do país. A empresa abriu, ao todo, 314 novas vagas de emprego.

“Consultoria em Recursos Humanos há 20 anos no mercado brasileiro, Tetracampeã do Prêmio Fornecedores de Confiança em 2011, 2012, 2013 e 2014, além dos Prêmios Melhores Fornecedores para RH em 2014 e 2015, Top of Mind em 2011 e Prêmio Qualidade Brasil, oferece as melhores Soluções em Recursos Humanos. Atualmente a RHBrasil conta com diversas unidades. Está entre as maiores consultorias em Recursos Humanos do País. Administra 10.000 funcionários indiretos e 360 diretos. Desde sua inauguração preencheu mais de 380 mil vagas de emprego.”

As oportunidades foram divulgadas para os seguintes cargos de:

Coordenador de Turno

Promotor de Vendas

Supervisor de Produção Industrial

Operador de Caixa

Arte Finalista

Auxiliar de Produção

Vendedor de Carro

Analista de RH

Assistente Comercial

Instalador de Vidros Automotivos

Conferente

Coordenador Comercial

Instrutor de Treinamento

Analista Financeiro Jr

Sushiman

Auxiliar de Cozinha

Supervisor de Obras

Motoboy

Auxiliar Administrativo

Faturista

Coordenador Comercial

Sobre os cargos

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Inglês (Intermediário)

Habilitação para dirigir (Categoria B)

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência médica

Assistência odontológica

Ajuda de custo

Auxílio farmácia

Seguro de Vida

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar CLICANDO AQUI.

