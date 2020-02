Episódio Braithwaite faz Leganés pagar pela inaptidão do Barcelona

Martin Braithwaite está muito próximo de se tornar jogador do Barcelona em uma transferência um tanto quanto inusitada. O time da Catalunha, que está disposto a pagar R$ 83 milhões pelo atacante do Leganés, ​recebeu a permissão da Real Federação Espanhola para contratar um atleta fora do período normal de janela após perder Luis Suárez e Ousman Dembélé por lesão. Só que o maior prejudicado, ao que tudo indica, será o atual clube do atleta dinamarquês.

O Barça, incapaz de preencher anteriormente o vazio deixado pelas suas estrelas, ganhou 15 dias para recrutar um reforço, desde que venha de dentro da Espanha ou de graça. E, pagando a multa de 18 milhões de euros, deixará o Leganés de mãos atadas. Do ponto de vista de Braithwaite, é fácil entender o desejo de vestir a camisa blaugrana, afinal, dificilmente ganhará uma nova chance igual. O que fica, porém, é a imagem de que o atual campeão do país está sendo favorecido, com a federação deixando claro quem é importante para ela e quem ocupa um papel secundário no futebol do país.