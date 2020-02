Éramos Seis: Justina passa por sessão de hipnose – Bastidores

As emoções dos últimos capítulos da trama das seis.

Desde que começou o tratamento de Justina (Julia Stockler), Dra. Selma (Aline Borges) está certa de que há algum trauma no passado da irmã de Adelaide (Joana de Verona) que impede que ela obtenha êxito nas sessões. A psiquiatra — que também é especialista em Psicanálise — sugere, então, que tentem uma técnica ainda pouco utilizada, mas que tem tido uma boa repercussão na área médica em situações como essa: a hipnose.

Adelaide, que acabou de voltar da guerra e se deparar com a irmã dopada, aceita a proposta de Selma e leva Justina, escondida de Emília (Susana Vieira), para sua primeira sessão.

As cenas vão ao ar a partir de terça-feira (3 de março). “Éramos Seis’” é escrita por Angela Chaves, baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, livremente inspirada no livro de Maria José Dupré. A direção artística é de Carlos Araújo e a obra conta ainda no elenco com Gloria Pires, Nicolas Prattes, Giullia Buscacio, Cássio Gabus Mendes, Ricardo Pereira, Simone Spoladore, Werner Schünemann, Mayana Neiva, Camilla Amado, Denise Weimberg, Virgínia Rosa, entre outros.

