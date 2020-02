Éramos Seis: os resumos dos capítulos entre os dias 2 e 7 de março – Bastidores

Clotilde revela a Almeida que Chiquinho é seu filho.

Capítulo 132

Zulmira exige que Felício se afaste de Isabel. Alfredo pede demissão a Almeida. Lola aconselha Alfredo sobre o amor. Higino ajuda Adelaide a conseguir fotos de Hamilton. Almeida desconfia do comportamento de Natália. Zeca conversa com Clotilde sobre Chiquinho. Karine fala a Natália sobre seu desgosto pela família de Lola. Clotilde e Olga se emocionam ao ouvir Tavinho falar de Chiquinho. Shirley provoca Lola. Lúcio se incomoda quando Inês fala de Alfredo. Adelaide desabafa com Alfredo sobre Justina. Lili beija Marcelo para provocar Julinho. Selma inicia uma sessão de hipnose com Justina.

Capítulo 133

Marcelo constata que Lili o beijou para provocar Julinho, e fica magoado. Julinho anuncia a Lola e seus irmãos que está noivo de Soraia. Selma garante a Adelaide que pode ajudar Justina a lembrar de seu passado. Emília implora para que Adelaide interrompa as sessões de terapia de Justina. Natália e Almeida se separam. Inês desabafa com Alfredo sobre a ausência de Afonso. Lúcio confronta Alfredo sobre Inês. Julinho pede perdão a Lili. Durvalina nota o sentimento de Inês por Alfredo. Alfredo pede para conversar com Adelaide. Rita e Ernesto apoiam Almeida. Zulmira arma um escândalo na casa de Lola, revelando a todos que Isabel é amante de Felício.

Capítulo 134

Isabel enfrenta Zulmira. Todos comentam sobre o escândalo entre Zulmira e Isabel. Alfredo pede que Isabel se afaste de Felício. Marcelo pede para se aproximar de Lili. Almeida pensa em Clotilde. Felício se revolta contra Zulmira e garante a Isabel que conseguirá a separação. Isabel pede que Lola dê uma chance a Felício. Lúcio confronta Inês sobre Alfredo. Justina decide continuar seu tratamento com Selma, e Emília alerta Adelaide. Lola incentiva Almeida a procurar Clotilde. Felício devolve a Zulmira o escritório de sua família. Almeida se declara para Clotilde.

Capítulo 135

Almeida propõe passar a vida junto a Clotilde, e os dois se beijam. Selma inicia uma nova sessão com Justina, que se desespera ao lembrar de Hamilton. Alaor contrata Alfredo como garçom. Zeca, Olga, Maria e Candoca se surpreendem ao encontrar Almeida com Clotilde. Higino revela a Adelaide e Justina a coleção de armas na casa de Emília. Olga teme perder Chiquinho. Maria aconselha Clotilde a contar a verdade sobre Chiquinho para Almeida. Felício se apresenta a Lola. Clotilde decide deixar Chiquinho com Olga, que se emociona. Justina lembra de seu trauma com Hamilton. Shirley recebe notícias sobre o paradeiro de Afonso. Emília conta a Adelaide o que aconteceu com Hamilton.

Capítulo 136

Adelaide confronta Emília. Clotilde sofre ao deixar Itapetininga com Almeida e os filhos. Shirley mente para Lola, Inês e Durvalina e vai ao encontro de Afonso. Assad mima Soraia, e Julinho se incomoda de ser manipulado pelos dois. Lili propõe a Marcelo que investigue sobre seu passado. Lúcio se declara para Inês. Zulmira arma um escândalo em uma confeitaria. O prefeito de Itapetininga anuncia que Zeca será homenageado. Clotilde e Almeida chegam à sua nova casa. Emília se emociona com a união de Adelaide e Justina. Gusmões detém Nero, e Alfredo se revolta. Clotilde revela a Almeida que Chiquinho é seu filho.

Capítulo 137

Almeida conforta Clotilde, que sofre com a separação de Chiquinho. Alfredo lamenta a distância de Adelaide. Shirley diz que cuidará de Afonso. Almeida e Clotilde anunciam a Olga e Zeca que irão ficar com Chiquinho. Lola se desespera quando Isabel diz que deixará a cidade com Felício. Zulmira denuncia Felício por adultério. Zeca tem uma conversa com Almeida. Olga e Clotilde se entendem, e Maria se emociona. O médico alerta Shirley sobre o estado grave de Afonso. Emília pede perdão a Adelaide. Karine desconfia quando ouve Julinho mencionar uma dívida ao telefone. Lola chora com a partida de Isabel.

“Éramos Seis” é escrita por Angela Chaves, baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, livremente inspirada no livro de Maria José Dupré. A direção artística é de Carlos Araújo.

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.