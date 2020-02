Éramos Seis: resumos dos capítulos da semana 24 a 29 de fevereiro de 2020 – Bastidores

Afonso e Lola se beijam.

Capítulo 126

Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo. Zeca agradece a colaboração de Afonso. Lola chega a Itapetininga e fica mexida ao saber que Afonso esteve na cidade. Genu passa mal ao saber da morte de Tião, e Maria a ampara. Lola desabafa com Clotilde sobre sua decepção com Afonso. Olga comenta com Zeca que teme não ter o afeto de Chiquinho no futuro. Osório provoca Alfredo. Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili desconfia quando Soraia anuncia que ela receberá uma carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.



Capítulo 127

Inês e Alfredo se amam. Osório avisa a Lúcio sobre a fuga de Alfredo. Karine impede que Soraia fale de Julinho para Assad. Natália se insinua para Elias. Lúcio repreende Alfredo por ficar com Inês. Ajudadas por Zeca, Lola e Genu se encontram com Alfredo e Lúcio. Lili decide ir ao encontro de Julinho, e Marcelo diz que a acompanhará. Virgulino se preocupa ao encontrar o bilhete de Lili. Felício propõe passar a noite com Isabel. Alfredo e Inês ficam juntos novamente. Clotilde encontra Afonso e o leva até Lola. Afonso garante a Lola que Shirley está tramando contra os dois. Soraia afirma a Lili que está com Julinho. Afonso e Lola se beijam.



Capítulo 128

Lola e Afonso declaram seu amor um pelo outro. Assad não aceita que Soraia fique com Julinho. Marcelo ampara Lili. Isabel diz a Felício que deseja ser sua mulher. Adelaide e o capitão flagram Alfredo e Inês juntos. Maria e Clotilde incentivam Lola a ficar com Afonso. Afonso sofre um acidente na estrada. Adelaide alerta Inês sobre Alfredo. Julinho conversa com Assad e pede uma chance para fazer Soraia feliz. Lili agradece o apoio de Marcelo. Zeca resgata Juvenal, que consegue fugir. Assad permite que Julinho corteje Soraia. Lola conta sobre Afonso, e Durvalina provoca Shirley. Alfredo e Nero descobrem que Osório é um traidor. Lúcio é atingido por um tiro, e Alfredo se desespera.

Capítulo 129

Adelaide conforta Alfredo, enquanto Inês cuida de Lúcio. Shirley insinua a Lola que Inês foi para a guerra por conta de Alfredo. Lúcio aprecia a companhia de Inês durante sua recuperação. Zeca e Clotilde comentam que a revolução deve terminar em breve. Nero, Alfredo e outros soldados são rendidos. Isabel anuncia a Lola que a guerra acabou. Alfredo volta para casa, e Lola e Isabel comemoram. Adelaide se revolta ao encontrar Justina ainda mais dopada. Genu, Lili e Virgulino recebem Lúcio. Julinho e Soraia ficam noivos. Lola, Inês e Shirley se preocupam com a ausência de Afonso. Olga se espanta ao ver Clotilde amamentando Chiquinho. Natália retorna, e Almeida avisa que os dois precisam conversar. Zulmira descobre o endereço de Isabel. Lola reza por Afonso, que se recupera sozinho em um hospital desconhecido.

Capítulo 130

Afonso é tratado por médicos, que afirmam não terem pistas da identidade do paciente. Almeida e Natália não conseguem se entender. Clotilde confessa a Olga que se arrependeu de ter lhe dado Chiquinho. Lúcio repreende Alfredo por seu comportamento com as mulheres. Zulmira finge interesse pelos doces de Lola e investiga sua casa. Maria conversa com Clotilde sobre Chiquinho. Inês fica aflita com o sumiço de Afonso. Isabel alerta Felício sobre a presença de Zulmira em sua casa. Zeca conforta Olga, que teme perder Chiquinho. Justina aceita voltar ao tratamento com Selma, sem que Emília saiba. Zulmira ameaça Felício.

Capítulo 131

Zulmira exige que Felício se afaste de Isabel. Alfredo pede demissão a Almeida. Lola aconselha Alfredo sobre o amor. Higino ajuda Adelaide a conseguir fotos de Hamilton, e Justina tem crises. Almeida desconfia do comportamento de Natália. Zeca conversa com Clotilde sobre Chiquinho. Karine afirma a Natália seu desgosto pela família de Lola. Clotilde e Olga se emocionam ao ouvir Tavinho falar de Chiquinho. Shirley provoca Lola, que rebate a rival. Lúcio se incomoda quando Inês fala de Alfredo. Adelaide desabafa com Alfredo sobre Justina. Lili afirma a Isabel que jamais perdoará Julinho. Lili beija Marcelo para provocar Julinho. Selma inicia uma sessão de hipnose com Justina.

“Éramos Seis” é escrita por Angela Chaves, baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, livremente inspirada no livro de Maria José Dupré. A direção artística é de Carlos Araújo.

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.