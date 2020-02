“Éramos Seis” tem praticamente um mês para alcançar média de público de “Órfãos” – Audiência da TV

O remake da Globo deixou a desejar.

“Éramos Seis” tem até o dia 27 de março para alcançar a média de público de sua antecessora, “Órfãos da Terra”. Por enquanto, dois pontos separam as duas obras. Enquanto a atual acumula 20,2 pontos, a outra encerrou com 22 pontos.

A adaptação de “Éramos Seis”, realizada pela Globo, tem apenas um dificuldade pela frente: a semana de Carnaval.

Na Grande São Paulo, a obra, estrelada por Gloria Pires e adaptada por Angela Chaves, tem um índice considerado razoável pelos fãs dela, ignorando a queda em relação a antecessora e não exerganando o tão quanto Éramos Seis poderia ter tido uma melhor repercussão positiva.

No Painel Nacional de Televisão (PNT), que afere a audiência em 15 praças, “Éramos Seis” simplesmente deixou de ser um dos 10 programas mais vistos da Globo. No entanto, a média em nivel nacional é parecida com a da capital paulista: cerca de 20 pontos.

Na Globo, a expectativa é para que “Nos Tempos do Imperador” (estreia dia 30/03), com uma narrativa ágil dos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson e com um elenco renomado, consiga aumentar os números na faixa das 18h30.