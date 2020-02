Escândalo! Barcelona pagou empresa para criticar ídolos e elogiar diretoria, diz rádio

A já tumultuada temporada do ​Barcelona tende a ganhar capítulos ainda mais turbulentos nas próximas semanas, especialmente após a divulgação de um escândalo de bastidores do clube por parte da rádio ‘Cadena SER’, famoso veículo de imprensa da Catalunha.

De acordo com a fonte acima citada, a diretoria do clube catalão contratou os serviços da empresa E3 Venturas, especializada em criar estados de opinião nas redes sociais. Dois eram os objetivos principais da alta cúpula do Barça com este movimento: autopropaganda positiva (blindagem ao presidente Josep Bartomeu e aliados); e críticas/destruição de reputação à opositores e até mesmo às referências do elenco, como ​Lionel Messi e Gerard Piqué.

Como destaca a ​ESPN, a empresa está por trás de ataques coordenados à posturas de atletas do time blaugrana, como o envolvimento do zagueiro espanhol com a Copa Davis (tênis) e a demora do craque argentino em renovar seu contrato com o Barcelona. Xavi, Puyol e até mesmo o treinador Pep Guardiola foram outros alvos das críticas produzidas/alavancadas pela empresa. Ainda há um plano de ação em desenvolvimento para ‘manchar’ a reputação de Víctor Fuente, opositor de Bartomeu que é pré-candidato às eleições do clube.