Estafe de atacante faz exigência para avançar em processo de renovação com o Santos

​Promovido ao elenco profissional do ​Santos em 2017 juntamente com o atacante Rodrygo (hoje no Real Madrid), o atacante Yuri Alberto entrou em campo pelo clube em apenas 22 oportunidades, marcando dois gols. Pois agora, para renovar o contrato, os representantes do jovem estão fazendo uma exigência que pode ser fundamental para o futuro do atleta.

Renova com o Santos mano Tu hora ainda vai chegar, confia — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) February 22, 2020

A ideia de seu estafe, segundo matérias da ​Gazeta Esportiva, é obter “provas” de que o Santos realmente conta o garoto de 18 anos. Em resumo: quem gerencia sua carreira quer ver o jogador em campo, deixando de lado o temor de que o mesmo seguirá sem muitas chances na equipe.

Sonhei que o Santos perdia de 2×0 pra um time com camisa amarela na Libertadores, com o segundo gol saindo de um passe errado pra trás de Yuri Alberto 😐 — Mickael com ck #XboxE3 #E32020◻️◼️ (@Mickaelstos) February 21, 2020

Como o vínculo de Yuri Alberto termina em 31 de julho, o garoto tem um trunfo na mão. Por já poder anunciar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar a Vila Belmiro de graça ao final de seu compromisso, é o Santos que está com a “batata quente” e precisa tomar a dianteira no processo, mesmo que a ideia do jogador seja procurar um outro destino somente depois de esgotadas as conversas com o Alvinegro. O atacante foi reserva da seleção brasileira durante a disputa do último Pré-Olímpico e, no momento, se sente mais valorizado com a camisa verde-amarela do que com a do time paulista.

