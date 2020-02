Estou desempregado há três anos, posso sacar o FGTS? Saiba!

Quem está sem carteira assinada há três anos pode sacar todo o dinheiro que possui no FGTS. Essa situação é diferente de quando o trabalhador saca o valor do fundo de garantia quando é despedido sem justa causa.

Cada emprego com carteira assinada que o trabalhador tem ao longo da carreira gera uma conta diferente em seu nome, no FGTS. As de empregos antigos são chamadas de contas inativas, enquanto a conta do emprego atual é chamada de ativa.

Quando é demitido sem justa causa, o trabalhador pode sacar somente o valor que está em sua conta vinculada àquele emprego especificamente, a conta ativa. Se ele tiver outros valores, de empregos antigos, em contas inativas, eles continuam presos ao fundo de garantia.

Mas segundo a advogada Fernanda Perregil, sócia da Innocenti Advogados, quem fica sem emprego vinculado ao FGTS por pelo menos três anos seguidos pode sacar os valores das outras contas também. Ou seja, não pode ter tido um emprego com carteira assinada. Ter feito um bico ou trabalho informal que não gera depósito no FGTS não impede de fazer esse saque.

Como sacar?

Para conseguir sacar o valor, é preciso fazer o pedido à Caixa, responsável pelo FGTS. Segundo o banco, Isso só poderá ser feito a partir do mês do aniversário do trabalhador, após completar os três anos desempregado.

O banco lembra que é necessário apresentar:

Documento de identificação

Número do PIS/Pasep/ NIS

Carteira de trabalho comprovando que está desligado da empresa e não teve vínculo ao FGTS pelos três anos seguidos.

Outras hipóteses de saques

Existem outras situações em que o trabalhador pode sacar o FGTS. São elas:

Aposentadoria

Compra da casa própria

Para ajudar a pagar imóvel comprado por meio de consórcio

Para ajudar a pagar imóvel financiado (pelo Sistema Financeiro de Habitação)

Demissão sem justa causa

Rescisão por acordo

Morte do patrão e fechamento da empresa

Término do contrato de trabalho de um trabalhador temporário

Falta de atividade remunerada para trabalhador avulso por 90 dias ou mais

Ter idade igual ou superior a 70 anos

Doenças graves (como Aids ou câncer) do trabalhador, sua mulher ou filho, ou em caso de estágio terminal em qualquer doença

Morte do trabalhador

Rescisão por culpa recíproca ou força maior

Em caso de necessidade pessoal urgente e grave, decorrente de chuvas e inundações que tenham atingido a residência do trabalhador, quando a situação for de emergência ou calamidade pública reconhecida por portaria do governo federal

Se é um trabalhador avulso (sem vínculo empregatício, mas feito por intermédio de uma entidade de classe) e fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias

Dependentes ou herdeiros reconhecidos judicialmente, após a morte do trabalhador

Saque imediato

Saque-aniversário.

Através do site da Caixa é possível conferir as alternativas de saque do FGTS.