Estreia com assistência, e do lado direito, faz Dorival projetar evolução de Adriano no Athletico

​Contratado ainda em 2019 para ser o titular da lateral esquerda do ​Athletico-PR, Adriano sofreu com a sequência de lesões. Agora recuperado, fez sua faz primeira apresentação em 2020, mas pelo lado direito. E, mesmo assim, foi autor de uma assistência para Bissoli balançar a rede na goleada por 5 a 1 sobre o Cascavel, pelo Campeonato Paranaense.

Se o Adriano tiver sequência esse ano e se livrar das lesões, ele vai ser o nosso lateral direito ideal esse ano. Foi mal hoje, mas há quanto tempo o cara não tem sequência? Foi o primeiro jogo dele esse ano, né? Vai dar muito certo, se o físico não atrapalhar. — Felipe Soté (@sote_felipe) February 23, 2020

Desde que assumiu o Furacão, o técnico Dorival Júnior tinha a ideia de testar o atleta nesta posição, até pelos constantes problemas físicos de Jonathan. Muito embora tenha elogiado o desempenho do profissional, o comandante vê nele potencial para melhorar. “O Adriano ainda pode evoluir muito mais, já vi ele jogando partidas excelentes. Falei na minha chegada que eu queria vê-lo brigando diretamente por posição. O nosso pensamento é tirar o máximo de um jogador tão experiente como ele”, disse.

Adriano é lateral esquerdo!!!!!!!!!!!! — campeão BR 2001, resenha do CAP ¹⁹²⁴ (@tapgotwo1) February 22, 2020

O lateral, por sua vez, comemorou o retorno aos gramados. “Estou feliz por poder voltar a jogar, pelo resultado e pelo trabalho. Esse jogo serviu para a gente voltar a ter confiança e também passar isso ao nosso torcedor, até pela derrota para o Flamengo (no último domingo, pela Supercopa do Brasil). Conseguimos ritmo de jogo, e eu voltei a atuar na lateral direita, algo que realmente não se esquece. Já fazia um tempo que eu não jogava”, afirmou o atleta, em entrevista ao canal DAZN. O Athletico-PR, agora, entra na reta final de preparação para a estreia na Libertadores da América. No dia 3 de março, pelo Grupo C, recebe o Peñarol, na Arena da Baixada. Antes, o time de aspirantes volta a campo no dia 1º de março, diante do Operário, pelo Estadual.

