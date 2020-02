Everton x Manchester United | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Chegando em sua reta final, a ​Premier League 2019/20 pode estar com a briga pelo título bem encaminhada, mas algumas disputas seguem bastante em aberto. Neste domingo (1º), Everton e Manchester United, equipes que miram as competições europeias para a próxima temporada, se enfrentam em Liverpool. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Everton x Manchester United ​Motivo: ​28ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​01/03/2020 ​Hora: ​11h (de Brasília) ​Local: ​Goodison Park, em Liverpool (ING) ​Árbitro: ​Chris Kavanagh (ING) ​Onde assistir: ​ESPN

Prováveis escalações

​Provável Everton: ​Pickford; Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Delph, Davies; Richarlison, Sigurðsson, Iwobi; Calvert-Lewin. ​Provável United: ​De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Mata, Bruno Fernandes, James; Greenwood.

Com André Gomes recuperado de grave contusão, a lista de baixas dos Toffees está reduzida ao atacante Theo Walcott. Lucas Digne perdeu a partida do último fim de semana contra o Arsenal por conta de uma distensão muscular, mas ainda não é certo que o lateral não terá condições de jogo contra o Manchester.

Pelo lado do Manchester United, boas e más notícias vindas do departamento médico. Scott McTominay retornou no meio de semana e teve grande atuação pela Europa League, voltando aos planos de Ole Solskjaer. Contudo, as baixas ofensivas são pesadas: Marcus Rashford está fora por tempo indeterminado e Anthony Martial é dúvida para a partida. ​Paul Pogba ainda se recupera de um procedimento cirúrgico e também está fora.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Everton Manchester United​ ​West Ham 1 x 1 Everton (18/01) ​Manchester United 0 x 0 Wolves (01/02) ​Everton 2 x 2 Newcastle (21/01) ​Chelsea 0 x 2 Manchester United (17/02) ​Watford 2 x 3 Everton (01/02) ​Brugge 1 x 1 Manchester United (20/02) – UEL ​Everton 3 x 1 Crystal Palace (08/02) ​Manchester United 3 x 0 Watford (23/02) Arsenal 3 x 2 Everton (23/02)​ ​Manchester United 5 x 0 Brugge (27/02) – UEL

Desde a chegada de Carlo Ancelotti ao clube, o Everton teve um nítido salto de qualidade nas atuações, mas ainda sofre muitos gols e deixa pontos preciosos pelo caminho nos jogos grandes. É o atual décimo primeiro colocado com 36 pontos, a cinco de distância da zona de classificação para competições europeias em 2020/21.

O Manchester United, por sua vez, vive um momento bem positivo. Bruno Fernandes chegou em janeiro e causou impacto imediato no time inglês, encaixando perfeitamente e elevando o patamar deste elenco. Neste momento, os Red Devils ocupam a quinta colocação, com 41 pontos. Chegam embalados após goleada no meio de semana pela Europa League.