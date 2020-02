Ex-Benfica elogia Pedrinho, mas faz ressalva quanto à sua chegada

José Boto é o ​atual diretor de estatísticas do Shakhtar Donetsk. Pois antes de chegar ao clube da Ucrânia o ex-treinador exerceu a mesma função no Benfica, de Portugal, que está por anunciar a contratação do meia Pedrinho. Em entrevista ao jornal ​A Bola, ele fez diversos elogios ao atleta revelado pelo ​Corinthians.

O dirigente exaltou, por exemplo, a qualidade técnica do jo, quevem recentemente esteve no grupo da seleção brasileira sub-23 que garantiu vaga aos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Algumas pessoas podem rotulá-lo de ser pouco intenso, mas é um jogador que eu gostaria no Shakhtar. Não há muitos atletas no futebol português com o nível de criatividade, qualidade técnica e capacidade de desequilíbrio como ele”, disse. Porém, deu uma dica. “Tem que ter paciência com a adaptação dele, e não esperem que seja um velocista, um lutador. Ele é muito bom no um contra um.”

Segundo Boto, ao longo do tempo, é possível que muitos jogadores de seu próprio país tenham “ficado pelo caminho” por conta do olhar equivocado que se coloca em cima dos mesmos. “Bernardo Silva e João Félix sempre deixaram dúvidas em muita gente por conta das questões físicas. Quantos se perderam neste caminho pela forma como olhamos o jogador atualmente? Hoje olha-se muito para a condição física, altura, força e menos para o que interessa, que é a relação com abola, a inteligência, a qualidade nas decisões”, completou. Ou seja, cuidado, convicção e paciência são absolutamente necessários.

Fonte: 90min