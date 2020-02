Ex-Botafogo, goleiro do Ludogorets, da Bulgária, revela sondagem do São Paulo

​O ​São Paulo tem como goleiro titular e afirmado em sua meta o experiente Tiago Volpi, que desembarcou no clube após passagem pelo Querétaro, do México. No ano passado, para assegurar a permanência do arqueiro, de 29 anos, o Tricolor Paulista abriu os cofres e confirmou uma opção de compra. No entanto, o camisa 23 não era a única opção da diretoria no ano passado.

Para a posição, o São Paulo tentou contratar um jogador que, atualmente, atua já quatro temporadas no futebol europeu. Revelado pelo Botafogo e desde a temporadas 2017/2018 no Ludogorets, da Bulgária, Renan, de 30 anos, foi sondado pela diretoria. As negociações não evoluíram e o clube paulista fechou com Volpi, adquirido no ano passado por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na época).

Na titularidade da equipe, que disputa a Liga Europa, Renan confirmou ter sindo procurado pelo clube do Morumbi, mas comunicou sua decisão de ficar no futebol europeu. “Tive uma sondagem do São Paulo, também tive a possibilidade de retornar ao Avaí e, mais recentemente, houve o interesse do Fluminense, mas eu tinha uma proposta de renovação do Ludogorets e resolvi ficar“, disse o jogador, em entrevista exclusiva ao​ site FOXSports.com.br.

No Botafogo, Renan permaneceu entre 2008 e 2015, quando saiu para o Avaí, onde ganhou destaque durante a Série B do Campeonato Brasileiro, na campanha de vice-campeão do clube catarinense. Depois de não permanecer em Santa Catarina, fechou um contrato de três anos com o Ludogorets e, recentemente, renovou seu vínculo até junho de 2022. Com a camisa 33 da equipe búlgara, o brasileiro soma 73 atuações, com 51 gols sofridos e 36 partidas sem ser vazado.