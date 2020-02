Ex-Corinthians, Romarinho marca golaço na Arábia e zoa o Palmeiras

Mesmo longe do Brasil desde a reta final de 2014, Romarinho não esquece suas raízes. O atacante de 29 anos, que surgiu com destaque no país vestindo a camisa do ​Corinthians, está sempre antenado ao clube paulista, apesar de atuar do outro lado do mundo.

No último sábado (15), Romarinho decidiu o duelo entre Al-Ittihad e OC Safi válido pela Liga dos Campeões da Ásia, anotando o gol único da vitória do time saudita. O tento, por sinal, não foi qualquer gol: foi um golaço de letra, bem parecido com o seu primeiro pelo Timão em 2012, justo em um dérbi contra o ​Palmeiras. A semelhança dos lances foi notada pelo atleta, que fez questão de dar uma ‘provocada’ no arquirrival alviverde em suas redes sociais.

Romarinho fez um gol de letra na Arábia Saudita e postou o vídeo com a legenda “boas lembranças”, além da figura de um porco. Atleta fez gol parecido contra o Palmeiras, em 2012, seu primeiro pelo Corinthians. #MeuTimao pic.twitter.com/ofOG1cMxip — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) February 16, 2020

​​Para ler mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.