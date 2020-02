Ex-presidente do Cruzeiro detona Dedé em vídeo e, depois, tenta se explicar

​Tudo que está ruim, pode piorar. Pois o ex-presidente do ​Cruzeiro Wagner Pires de Sá tratou de colocar mais fogo em uma relação que já está para lá de desgastada. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ele fez severas críticas ao futebol brasileiro e utilizou Dedé como exemplo.

O zagueiro, que agora está por deixar o clube, passou muito tempo entregue ao departamento médico por conta de sequência de lesões. E isso trouxe grandes prejuízos. “Como que você pega um cara ganhando R$ 1 milhão? O Dedé ficou um ano e meio parado, ganhando R$ 800 mil. Claro (que continua recebendo mesmo lesionado), não para de ganhar. Não é igual INSS, que o cara fica doente e vai para o INSS ganhar salário mínimo. O time paga. Ele ganhou mais de R$ 50 milhões sem jogar”, disse o dirigente. Ele ainda foi mais longe: “E se for vender, não vende. Primeiro que ele é todo “f…”, não passa no exame médico. O futebol brasileiro é este”.

O vídeo, aparentemente, foi gravado durante um deslocamento através de aplicativo. Em contato com o ​Globoesporte.com, Pires de Sá tentou se explicar e afirmou que usou o termo errado para qualificar o atleta. “O certo é que se ele fizer um exame, costuma não passar, por conta das várias cirurgias que ele passou. Mas é um jogador excepcional, o tenho em alta conta e não tenho nada contra ele. É um dos melhores da posição dele. Eu digo é que, às vezes, você contrata um jogador e, por uma infelicidade, ele fica parado e a gente gasta muito dinheiro”, salientou. Já o assessor de Dedé, Gustavo Henrique de Souza, se manifestou destacando que o defensor se posicionará sobre o tema no momento oportuno. “Dedé está chateado com as declarações do ex-presidente do Cruzeiro, porém tranquilo. No momento certo, o atleta vai se pronunciar, de forma clara e transparente, como sempre foi, sobre todos os assuntos relacionados ao clube que envolvem o nome dele.”

Foto de capa: Vinnicius Silva / Cruzeiro / Divulgação