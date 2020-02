EXCLUSIVO: Barcelona tem dois alvos como favoritos para substituir Suárez na próxima janela

​Apesar das muitas especulações e sondagens que cercaram o Barcelona e sua busca por um 9 neste ​último mercado de inverno, o clube catalão não conseguiu sacramentar nenhuma das investidas que chegou a abrir como ‘plano de contenção’ para a perda de Luis Suárez. Agora, a diretoria blaugrana foca esforços no futuro a curto prazo, definindo seus alvos prioritários para a próxima janela de verão, programada para os meses de junho/julho.

De acordo com a apuração exclusiva da ​90MiN britânica, o gigante da Catalunha trabalha com dois nomes como preferenciais em sua busca por um sucessor para Luis Suárez, que aos 33 anos, parece caminhar para o fim de sua jornada no clube.

A prioridade máxima do Barça é o jovem argentino Lautaro Martínez, atacante de 22 anos que faz temporada espetacular pela Inter de Milão, com 16 gols e quatro assistências. Seu nome é unanimidade nos bastidores do clube blaugrana, mas é consenso também de que sua aquisição será bem custosa.

A alternativa imediata à Lautaro, aos olhos da diretoria do Barça, vem do futebol inglês: trata-se do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. Devido ao seu pouco tempo de contrato ainda por cumprir junto ao Arsenal (18 meses), o jogador de 30 anos se transforma em uma opção muito mais viável/acessível aos cofres catalães. Auba parece consciente do ‘flerte’ do clube espanhol sobre seu futebol e tem resistido às investidas dos Gunners para tratar sua renovação.