Experiência ou velocidade? Diniz tem duas alternativas para vaga de Bruno Alves

​Bruno Alves pode ser a baixa do ​São Paulo para a partida de domingo (18h), contra o Santo André, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro se recupera de uma lesão no tornozelo direito e, ainda por cima, está pendurado com dois cartões amarelos – caso entre em campo e receba mais uma advertência, ficará de fora do clássico diante do Corinthians, no outro final de semana. Sendo assim, o técnico Fernando Diniz tem dois nomes para esta vaga: Anderson Martins e Diego.

falta muito pra domingo? to com saudade de ver o sao paulo do diniz jogar — 𝖇𝖆𝖗𝖇𝖎 ˢᵖᶠᶜ (@lewomessi) February 7, 2020

O primeiro, como lembra o ​Uol Esporte, é mais experiente (32 anos), mas não joga desde outubro. A principal característica de Anderson é a facilidade para sair com a bola nos pés, contribuindo com lançamentos que podem virar ações ofensivas importantes. Internamente, em brincadeiras, chegou a ser chamado de “armador”. O que pode pesar contra a sua utilização é o fato de a linha defensiva do Tricolor, com Diniz, atuar mais adiantada, ou seja, haveria uma eventual dificuldade na recomposição em caso de contra-ataques do rival.

Já Diego, com apenas 20 anos e formado em Cotia, é mais veloz, mas não tem ainda tanto “estofo” para encarar partidas importantes. No Morumbi, não existe pressa na utilização do garoto, que estreou pelo profissional na última rodada do Brasileirão de 2019 e tem sido muito elogiado nos treinamentos por conta do seu vigor – não se intimida, tanto no chão como pelo alto, nas divididas e é bastante “pilhado”. Com oito pontos (duas vitórias e dois empates), o São Paulo lidera o Grupo C do Estadual.

