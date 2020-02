Experiente aos 18! Sem Rodriguinho, garoto vira protagonista do meio-campo do Cruzeiro

​ Em um ​Cruzeiro agora sem Rodriguinho, é um garoto de 18 anos que, por mais incrível que possa parecer, assumirá o posto de jogador mais experiente do meio-campo da equipe de Adilson Batista. Sim, é isso mesmo que você leu. Ao menos por enquanto, é Maurício quem terá a tarefa de ser protagonista em um elenco recheado de meninos.

Como desta matéria do ​Uol Esporte, nas duas primeiras partidas do ano, ele atuou justamente ao lado de Rodriguinho, mas em determinados momentos chamou até mais atenção que o companheiro, aparecendo tanto pelo lado direito como mais centralizado. Assim, ​diante do Tupynambás, neste domingo, deverá permanecer como a referência na armação das jogadas de ataque da Raposa.

O meia fez sua estreia no profissional no ano passado e chegou até a marcar gol, contra o Vasco da Gama – à época, Rogério Ceni ainda era o técnico do Cruzeiro. Além disso, é presença constante nas convocações da seleção brasileira sub-20 e está acostumado a atuar junto com nomes como Welinton (20 anos), Alexandre Jesus (18) e Vinícius Popó (também 18). Mais adiante, é possível que Marco Antônio, outro garoto que desponta no grupo, além de Roberson (recém-contratado) e até mesmo Robinho, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo, assumam este posto. Mas, por enquanto, é tudo (ou quase tudo) com Maurício.

Foto de capa: Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Divulgação