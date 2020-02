Fã de Lucas Silva, cria da base do Cruzeiro ganha espaço e elogios de Adilson Batista

​O ​Cruzeiro não encantou, mas saiu de Roraima com um empate por 2 a 2 suficiente para garantir sua classificação à segunda rodada da Copa do Brasil. Apesar dos poucos minutos em campo, um dos destaques celestes foi o volante Pedro Bicalho, jogador de apenas 18 anos criado na base celeste. Ele recebeu elogios da comissão técnica ao final do jogo.

“Gostei da entrada do Pedro. Achei um menino que vai ter um futuro brilhante, sabe tocar a bola, sabe sair bem e vai ganhar espaço. Comigo ele vai ganhar espaço”, cravou o técnico.





Em entrevista coletiva concedida na última sexta (14), o garoto se mostrou satisfeito com elogios recebidos e revelou que sua principal inspiração é um ídolo contemporâneo do Cruzeiro: “ Eu tenho como referência o Lucas Silva, que passou por aqui. É um cara como eu, que veio da base e deixou uma boa impressão no profissional do Cruzeiro, além de ter dado retorno financeiro ao clube”, afirmou o garoto.

Maktom voltou, se esse cara tiver mais espaço que o Pedro Iniesta Bicalho tem que prender o Adilson. —  (@cecflavio) February 14, 2020