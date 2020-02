Fagner Matias e Nelsinho devem fortalecer junto com Denys Reis o PSDB em Penedo

Aproveitando a janela partidária que está prestes a ser aberta, os vereadores Fagner Matias (PDT) e Nelsinho Azevedo (PSDC), devem aproveitar o momento e migrarem de suas legendas atuais para o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, presidida atualmente em Penedo pelo jovem Denys Reis.

Denys que tem forte ligação com o Senador Rodrigo Cunha, presidente estadual do partido, tem sua bênção para ser candidato a prefeito da cidade ribeirinha na próxima eleição de outubro, fato que tem sido analisado pelo jovem penedense que já trabalha a possibilidade de lançar sua pré-candidatura e nesse processo tem conversado com amigos e simpatizantes da ideia a exemplo dos vereadores Nelsinho e Fagner Matias.

Na última segunda-feira, 03, o Senador Rodrigo Cunha se reuniu com Denys e os vereadores na sede do partido em Maceió para discutir eleições majoritárias e proporcionais em todo o estado. O presidente do diretório de Penedo, Denys Reis, falou sobre o encontro na sede estadual do partido, em Maceió.

“Hoje nós estamos construindo um novo PSDB na nossa cidade, trabalhando com o senador Rodrigo Cunha para termos grandes nomes tanto na proporcional, quanto na majoritária”.