Fast Food: Burguer King, Giraffas e Mc Donalds abrem 1.510 vagas de emprego

Excelentes oportunidades abertas. O Mc Donalds, Burguer King e o Giraffas abriram vagas de emprego para para diversos cargos no Brasil. As oportunidades são para cargos os mais variados cargos, com exigência de nível médio ou superior.

Vagas de emprego Burguer King

O Burger King, muitas vezes abreviado como BK, é uma rede de restaurantes especializada em fast-food, fundada nos Estados Unidos por James McLamore e David Edgerton, que abriram a primeira unidade em Miami, Flórida. A empresa começou em 1953 com o nome Insta-Burger King, uma cadeia de restaurantes com sede em Jacksonville. Depois que o Insta-Burger King entrou em dificuldades financeiras em 1954, seus dois franqueados localizados em Miami, David Edgerton e James McLamore, compram a empresa e mudam seu nome para Burger King.

O Burger King abriu suas primeiras lojas no Brasil em 2004, localizadas nas cidades de São Paulo e Brasília. A partir daí, com o passar do anos, ocorreu um grande crescimento de restaurantes franqueados com o Burger King. A partir de 2012, Iuri Miranda presidente do Burger King do Brasil anunciou que até 2016 seriam mais de 900 lojas abertas em todo o Brasil. Segundo informa o site do Burger King do Brasil, até o dia 18 de junho de 2015 existiam 423 lojas atendendo a população brasileira, dentre desses, 12 são restaurantes com sistema drive-thru.

Foram abertas na empresa, ao todo, 1.500 vagas. As vagas são para os seguintes cargos:

Atendente: requisito de ensino médio, seja cursando ou completo;

Coordenador: exigência de ensino superior, seja cursando ou completo, e experiência de no mínimo um ano na função;

Gerente: requisito de ensino superior completo e experiência de no mínimo um ano na função.

Os interessados em concorrer a um das vagas deverão enviar o currículo através do Whatsapp (11) 94317 – 6360 ou pelo site da empresa.

As oportunidades são para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, entre outras.

Além dos salários oferecidos, os contratados vão receber:

Assistência Médica

Auxílio academia

Participação nos Lucros ou Resultados

Programa de remuneração variável

Seguro de vida

Vale- transporte

Vagas de emprego Giraffas