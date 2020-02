Fast Shop abre novas vagas de emprego em todo o Brasil; confira os cargos

A rede Fast Shop iniciou suas atividades em 1986 como uma concessionária autorizada Yamaha.

A rede Fast Shop iniciou suas atividades em 1986 como uma concessionária autorizada Yamaha. Alguns anos mais tarde, em 1991, a empresa tomou novas diretrizes e deu início a operação de logística de entrega de eletrodomésticos aos contemplados das grandes administradoras de consórcio.

“Rapidez e bom atendimento foram o foco principal nessa etapa que fez a diretoria da Fast Shop entender que estava pronta para entrar no mercado de varejo. Em 1996, a Fast Shop inaugurou sua primeira loja dentro de um shopping center. A loja do Shopping Ibirapuera, na capital paulista, focava no atendimento diferenciado. No ano de 2000, a rede inaugurou seu site de vendas pela internet. Hoje, o endereço da empresa (recebe mais de 5 milhões de visitantes por mês e oferece a possibilidade do Brasil inteiro comprar pela web. O foco da rede é encantar o cliente, por isso as lojas tem design arrojado, ambiente acolhedor e layout ergonômico que oferecem aos consumidores exposição, experimentação, entretenimento, pós-venda e serviços diferenciados,” diz a empresa.

Cargos disponíveis

Vendedor

Assistente de Mídia

Vendedor de Eletrônicos

Estoquista

Jovem Aprendiz

Assistente Administrativo

Técnico de Pós Venda

Operador de Loja – PCD

Operador de Televendas

Estágio Fast Shop – Comercial

Assistente de RH – PCD

Técnico de Informática

Pré-requisitos (variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Experiência anterior na área ou função

Sistemas Operacionais: Mac OS

Benefícios (variam para cada vaga):

Assistência médica

Auxílio Educação

Auxílio farmácia

Comissões

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/fast-shop/vagas