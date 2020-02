Felipe Jonatan cita Sampaoli e dá opinião diferente sobre Jesualdo; português está ameaçado no cargo

​O começo de ano não está sendo animador para o ​Santos e as derrotas deixam o técnico Jesualdo Ferreira ameaçado no cargo. O resultado negativo diante do Ituano, no último sábado (22), por 2 a 0, deixa o torcedor preocupado quanto aos próximos jogos e o clássico contra do ​Palmeiras, no sábado (29), será crucial para a permanência do português.

Após o revés, em entrevista na zona mista, Felipe Jonatan, titular na lateral-esquerda, analisou a situação do Peixe e saiu em defesa de Jesualdo: “Estamos dando a nossa vida, trabalhando, mas as coisas precisam de tempo. Fizemos bom Brasileiro ano passado, mas método do Jesualdo é diferente”, disse, analisando ainda o estilo do ex-técnico Sampaoli.

“Sampaoli era mais agressivo na marcação, Jesualdo não é tanto, mas ele já mudou um pouco essa semana a forma de trabalhar na pressão. pediu para sermos mais agressivos e fomos mais agressivos. Ele pediu para guardarmos esse segundo tempo para a gente para que a gente possa fazer um ótimo jogo no próximo final de semana”, comentou à TV Gazeta.

Imaginem ai, Dudu e Rony indo pra cima de Felipe Jonatan e Pará… A coisa provavelmente vai ser feia. Se estavam com medo do ituano imagina como vai ser contra o Palmeiras. — #FORAJESUALDO pelo bem do Santos. (@WellCruz8) 23 de fevereiro de 2020

Apesar da derrota, o Alvinegro fez bom segundo tempo e Felipe já projetou o clássico: “Equilíbrio (foi o papo no vestiário). Não poderíamos sair daqui como o Santos saiu no ano passado. Infelizmente, o goleiro deles estava em uma tarde muito inspirada. Precisamos trabalhar muito e evoluir muito essa semana para ir bem no clássico”, finalizou.