Fernandinho surpreende em entrevista e já projeta Yaya Touré com a camisa do Botafogo

​A negociação do Botafogo com Yaya Touré ainda não foi fechada, mas os capítulos desta novela vêm repercutindo no mundo todo. O marfinense é um dos atletas mais conhecidos no futebol e, até por isso, a possível vinda do meio-campista para América do Sul atraiu os olhares dos fãs e dos atletas que já atuaram com ele. O brasileiro Fernandinho, que foi companheiro do craque por muito tempo, concedeu entrevista aos jornalistas da emissora​ Esporte Interativo e já projetou o atleta com a camisa ​botafoguense.

“A ida do Yaya para o Brasil dá um outro charme para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ter acertado em cheio. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas é um cara fácil de conviver com ele, sabe? É muito parecido com nós, brasileiros. Gosta de estar no campo, treinando, jogando, e sem dúvida vai agregar bastante no grupo de jogadores do Botafogo, assim como foi durante todo esse período que esteve aqui”, opinou o volante.

O atual jogador do Manchester City diz que a idade para um jogador do nível de Yaya Touré não importa muito, já que ele é acima da média e encaixaria perfeitamente no Glorioso. Empolgado, Fernandinho já traçou qual o melhor esquema para o marfinense brilhar nos gramados do futebol brasileiro: dois volantes sustentando na defesa e o craque no meio, estilo camisa 10.

Fernandinho falando sobre a possível chegada do Yaya Touré ao Botafogo.

“Independente da idade que esteja hoje, ele tem muita condição de poder jogar bem no Brasil, jogar bem no Botafogo. Outro dia estava conversando com o Gabriel (Jesus), se não me engano, falando: ‘Imagina, você coloca o Yaya como 10 ali, e dois volantes que possam correr por ele, ele vai deitar lá e vai fazer muita coisa que a gente não vê hoje em dia no Brasil.’ Aquela arrancada que ele dá com a bola, os passes, a visão de jogo, qualidade na batida da bola, seja em faltas, em pênaltis… Ele tem uma visão muito diferenciada em relação ao futebol, ao jogo em si. Sem dúvida nenhuma, se ele fechar no Brasil vou ficar muito feliz por ele, principalmente pelo Botafogo que estará contratando um excelente jogador”, completou.