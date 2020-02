Ferroviária x Santos | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Melhor classificado dentre os quatro grandes de São Paulo, o Santos volta a campo pela sexta rodada ​Paulistão 2020 neste domingo (16), quando visita a Ferroviária em Araraquara. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Ferroviária x Santos​ ​Motivo: ​6ª rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​16/02/2020 ​Hora: ​19h (de Brasília) ​Local: ​Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) ​Árbitro: ​Leandro Carvalho da Silva (SP) ​Onde assistir: ​SporTV e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Ferroviária: ​Saulo; Lucas Mendes, Elton, Max e Bruno Recife; Mazinho, Tony, Fellipe Matheus e Claudinho; Henan e Hygor. ​Provável Santos: ​Éverson; Pará (Madson), Luiz Felipe, Luan Peres (Veríssimo) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sanchéz; Raniel, Sasha e Soteldo.

Comandada pelo experiente treinador Sérgio Soares, a Locomotiva desafia o Peixe tendo dois desfalques em seu elenco: Rayan, com uma fratura no rosto; e Carlão, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo.

Pelo lado do ​Santos, o luso Jesualdo Ferreira recebeu boas notícias do departamento médico: o lateral Madson e o zagueiro Lucas Veríssimo estão liberados e viram opções para o duelo. O único desfalque alvinegro segue sendo o atacante Marinho, com uma fratura no pé.

Últimos jogos e campanha no torneio

Vaga na próx. fase da @CopadoBrasil ! A AFE derrotou o @AvaiFC por 2 a 0 na Fonte, e avançou para a próx. fase! Os gols foram marcados por Henan e Hygor. Agora, a AFE vai enfrentar o Águia Negra-MS, na Fonte, ainda sem data e horário definidos. 📸: Tiago Pavini/Ferroviária SA pic.twitter.com/HpinB7pmeq — Ferroviária (@afeoficial) February 13, 2020

​​

​Ferroviária Santos​ ​Santo André 2 x 1 Ferroviária (26/01) ​Santos 0 x 0 Bragantino-SP (23/01) ​Ferroviária 1 x 2 São Paulo (29/01) ​Guarani 1 x 2 Santos (27/01) ​Oeste 1 x 5 Ferroviária (01/02) ​Santos 2 x 0 Inter de Limeira (30/01) ​Água Santa 1 x 0 Ferroviária (08/02) ​Corinthians 2 x 0 Santos (02/02) ​Ferroviária 2 x 0 Avaí (13/02) – CdB ​Santos 2 x 0 Botafogo-SP (10/02)

Com apenas quatro pontos somados em cinco partidas disputadas, a Ferrinha é a lanterna do Grupo D, liderado pelo Guarani (9). Apesar da campanha ruim no Paulistão até aqui, o clube de Araraquara vem de um resultado expressivo na primeira rodada da Copa do Brasil: eliminou o Avaí, equipe da Série B do futebol brasileiro.

O Santos, por sua vez, tem campanha de três vitórias, um empate e uma derrota, liderando o Grupo A com certa folga, já que a Ponte Preta faz um campeonato abaixo das expectativas. Por estar na ​Libertadores, o clube da Vila Belmiro só estreia na Copa do Brasil nas oitavas.