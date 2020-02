FGTS disponível para 38 milhões em 2020: saiba quem pode sacar a grana e como fazer isso

Você já deve ter ouvido falar do saque de até R$ 998 do FGTS, mas talvez ainda não saiba que a retirada do dinheiro ainda pode ser feita por 37,6 milhões de trabalhadores, de acordo com a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo. O valor pode ser retirado até 31 de março de 2020 pelos trabalhadores.

Até 27 de janeiro, R$ 27,2 bilhões já haviam sido pagos para 58,4 milhões de pessoas.

Quem pode sacar R$998?

Quem possuía até R$ 998 em uma conta do FGTS em 24 de julho de 2019, que foi quando o governo anunciou a liberação.

O saque imediato do FGTS pode ser feito até o dia 31 de março de 2020. Depois dessa data, o trabalhador só poderá sacar recursos do FGTS nas condições previstas em lei, como aposentadoria, doença grave, demissão sem justa causa e compra da casa própria, entre outras.

O prazo de 31 de março de 2020 vale para ambos o saque de até R$ 500 (válido para os trabalhadores com saldos maiores que R$ 998) quanto para o valor de até R$ 998 (para quem possuía até um salário mínimo na conta, podendo retirar mais R$ 498, se tiver sacado R$ 500 de início).

Se o saque não for realizado até a data, os valores irão retornar para as contas vinculadas ao FGTS, com a devida atualização monetária e os juros correspondentes ao período em que estiveram disponíveis para saque.

Os clientes da Caixa que possuírem caderneta de poupança e não desejarem fazer a retirada do dinheiro têm até 30 de abril para informar ao banco que preferem manter o dinheiro no Fundo de Garantia. Se este for o caso, ainda que o dinheiro tenha sido depositado na conta, a Caixa tem até 60 dias para retornar os valores para a conta vinculada de FGTS.

Sobre o saque de R$998

Em dezembro de 2019 o governo sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional que autorizava o aumento no valor do saque imediato de R$ 500 para R$ 998, a partir de 20 de dezembro, porém, somente para os trabalhadores que tinham até um salário mínimo na conta vinculada do FGTS no dia 24 de julho de 2019 — data da publicação da Medida Provisória (MP) que instituiu o pagamento do saque imediato.

Para quem tem mais de R$ 998, o limite de saque é de R$ 500 por cada conta ativa (atual emprego) ou inativa do trabalhador. Por exemplo, se tiver três contas com R$ 1.000 cada, terá direito a sacar até R$ 1.500 no total.

Como conferir se posso sacar o dinheiro?

O valor de R$ 498 de pessoas que já resgataram R$ 500 ainda pode ser sacado por mais de 4 milhões de trabalhadores. O valor foi liberado em dezembro para aquecer a economia. Segundo a Caixa, quase 6 milhões de brasileiros já receberam a diferença.

Para saber se pode resgatar a grana, é preciso conferir o extrato do FGTS. Isso pode ser feito em qualquer agência da Caixa, ou pelo site www.fgts.gov.br ou pelo Aplicativo FGTS.

O saque da grana pode ser feito em agências da Caixa, em lotéricas e nos correspondentes Caixa. É necessário levar um documento de identificação. Quem possui o Cartão Cidadão pode fazer a retirada no caixa eletrônico. O trabalhador que aderiu ao saque imediato não perde o direito ao seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa.