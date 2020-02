Ficou para a última rodada: saiba o que o Brasil precisa para chegar à Olimpíada

​Após uma campanha 100% na primeira fase do Pré-Olímpico, a seleção brasileira sub-23 decepciona no quadrangular final. Depois de dois empates em 1 a 1, contra Colômbia e Uruguai, a equipe comandada por André Jardine sofre a ameaça real de ficar de fora dos Jogos de Tóquio.

CLASSIFICAÇÃO PONTOS​ VITÓRIAS​ EMPATES​ DERROTAS​ GOLS PRÓ​ GOLS CONTRA​ SALDO​ ​ ​1º Argentina ​6 ​2 ​0 ​0 ​5 ​3 2​ ​2º Brasil ​2 ​0 ​2 ​0 ​2 ​2 ​0 ​3º Uruguai ​1 ​0 ​1 ​1 ​3 ​4 ​-1 ​4º Colômbia ​1 ​0 ​1 ​1 ​2 ​3 ​-1

Para não depender de resultados paralelos, o time verde-amarelo está obrigado a vencer a já classificada e “campeã” Argentina no próximo domingo. Neste caso, chegaria aos cinco pontos e, como já ocupa a segunda colocação à frente de uruguaios e colombianos (ambos têm apenas um ponto), não seria ultrapassado.

Se empatar com os hermanos, o Brasil precisará torcer para que o confronto entre as duas seleções que estão abaixo na tabela de classificação também termine sem um vencedor. Agora, deixando o campo derrotado, aí, além de não poder haver um ganhador no duelo paralelo, será necessário se utilizar dos critérios de desempate (na ordem, saldo de gols, gols pró e confronto direto) para definir quem fica com a segunda vaga sul-americana. Por conta da queda de desempenho (em todos os setores do time), Jardine cogita mudar a escalação. Até mesmo integrantes do sistema ofensivo, que vinham se destacando, podem perder lugar.