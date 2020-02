Fim da linha? Maradona está ‘por um fio’ de demissão na Argentina; entenda

Maior ídolo da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona tem tido dificuldade de repetir o sucesso dos tempos de jogador, agora como treinador.​ Após uma passagem pouco inspirada pelo Dorados de Sinaloa, do México, ‘El Pibe’ retornou ao seu país de origem para comandar o Gimnasia y Esgrima, mas seu tempo em La Plata já está por um triz.

Além de problemas internos, a decepcionante campanha dos Lobos no Campeonato Argentino contribui para o declínio do prestígio de ​Maradona no clube. Neste momento, o Gimnasia é o antepenúltimo colocado da tabela de classificação, com apenas 17 pontos somados em 20 partidas disputadas, campanha de quatro vitórias, cinco empates e onze derrotas.

Diversas fontes cravam que o jogo contra o Independiente, neste sábado (22), definirá a situação do clube e da comissão técnica. Em caso de vitória contra o ‘Rei de Copas’, um voto de confiança será dado à Maradona. Nova derrota, no entanto, deve sacramentar o fim da linha para o ídolo à frente do Gimnasia.