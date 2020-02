FIM DE JOGO: Timão dá show, vence o Santos e dá olé na Arena; veja os gols

Na manhã deste domingo, às 11h00, Corinthians x Santos jogaram ao vivo em um dos grandes jogos do final de semana no futebol brasileiro. Em duelo válido pelo Campeonato Paulista, o Alvinegro teve um desempenho muito melhor se comparado com o rival da Vila Belmiro.

O Corinthians abriu o placar no primeiro minuto do primeiro tempo, em um tento anotado por Everaldo, depois de uma ótima jogada do Alvinegro. Com o gol, o Timão partiu para cima e criou outras grandes oportunidades de gol, porém, acabou errando muito no último passe.

Porém, no início da segunda etapa, o Corinthians partiu pra cima e fez o gol. O tento foi anotado após o atacante Mario Boselli dar um passe espetacular para Janderson, jogador que ficou na cara do goleiro do Peixe, colocando a redonda no fundo das redes. Porém, o atacante do Corinthians foi comemorar com a torcida, levando o segundo a amarelo e acabou sendo expulso. O vermelho para o jovem corintiano foi muito comentada nas redes sociais, onde muitos defenderam o jogador e criticaram a arbitragem pela expulsão.

Mesmo com um a menos, o Corinthians continuou sendo melhor. O time treinado por Tiago NUnes teve muitas chances no contra-ataque, onde Boselli sendo um dos grande destaques, tocando a bola e tendo muito mais chances de gols do que o time treinado por Jesualdo Ferreira. Veja abaixo os gols.

Cantillo vira o jogo, Fagner cruza e Everaldo abre o placar com um minuto e meio de bola rolando: Corinthians 1×0 Santos pic.twitter.com/d3aQWT04eE — Goleada Info (@goleada_info) 2 de fevereiro de 2020

Belo lançamento do Boselli e gol do Janderson no comecinho da segunda etapa: Corinthians 2×0 Santos pic.twitter.com/eybPnXnSNP — Goleada Info (@goleada_info) 2 de fevereiro de 2020

O Corinthians agora foca na Libertadores da América. O time paulista enfrentará o Guarani do Paraguai no próximo meio de semana, onde terá a oportunidade de conseguir uma vantagem boa para o jogo da volta. Vale destacar que o jogo é decisivo, quem tiver o melhor desempenho em ambos os jogos irá para a próxima fase. Em caso de classificação, o Corinthians caiu no grupo do Palmeiras, tendo a chance de disputar o clássico paulista pela Libertadores da América.