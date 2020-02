Fim do 1º tempo: Flamengo dá show e faz 2 a 0; reveja os gols

Na manhã deste domingo, o Flamengo entrou em campo contra o Athletico Paranaense, em um dos jogos mais importantes do Rubro-negro neste primeiro semestre. O jogo é válido pela Supercopa do Brasil, competição que retornou ao calendário do futebol brasileiro. Como já era de se espera, o estádio estava com uma temperatura muito elevada, mas isso não impediu o Rubro-negro de demonstra um bom futebol nos primeiros 45 minutos.

O grande nome dos primeiros 45 minutos foi o atacante Gabigol. Ainda no começo do duelo, ele pegou a bola e jogou na cabeça de Bruno Henrique, que entrou no meio da zaga adversária e fez 1 a 0 para o time treinado pelo técnico Jorge Jesus. Porém, logo em seguida, o atacante ainda aproveitou um erro da zaga do Furacão, dando a bola para Gabigol, que aproveitou a chance e colocou nos fundos das redes.

Gabigol foi comemorar com a sua torcida. Levantando a placa novamente, ele marca mais um gol na temporada, mostrando que o bom futebol demonstrado em 2019 também será visto em 2020 pelos torcedores do Mias Querido.

Porém, na reta final da etapa, o Athletico partiu pra cima do Flamengo e chegou em duas oportunidades. O time treinado por Dorival Junior por pouco não abriu o placar em duas oportunidades, situação que demonstra ao Rubro-negro que é preciso voltar totalmente focado no segundo tempo, já que o time adversário tem qualidade e pode complicar para o Fla. Além disso, os jogadores devem se hidratar muito, já que a temperatura estará ainda mais elevada.