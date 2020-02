Fla se aproxima de anunciar Guga e avança para contratar meia da Europa, diz Gilmar Ferreira

​O Flamengo continua muito ativo no mercado da bola. Com o elenco quase fechado, a diretoria flamenguista ainda enxerga algumas possibilidades de negócios para trazer reforços. De acordo com o jornalista ​Gilmar Ferreira, do jornal “Extra Online”, o Rubro-Negro retomou a negociação com o lateral-direito Guga e o desfecho do negócio deverá acontecer nos próximos dias.

O colunista também informou que já existe um acerto com os empresários do defensor e o Mengão está confiante para anunciar o jogador. A prioridade era Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, mas o negócio emperrou porque Berrío, que poderia ser envolvido no negócio, travou mais uma vez a saída do Fla. O atacante, apesar de estar fora dos planos, segue recusando todas as ofertas.

Guga, que era plano B, virou a alternativa mais viável. Os representantes do lateral já cederam parte dos direitos econômicos para levá-lo ao Mais Querido do Brasil. Ainda em seu blog, Gilmar Ferreira disse que o Mengão já pensa no meio do ano e tem conversas avançadas para contratar Rafinha Alcântara, que pertence ao Barcelona: “Depois de Filipe Luís e Pedro, o filho do ex-lateral Mazinho deverá ser mais um torcedor a vestir a camisa do clube”.

Rafinha sempre demonstrou interesse em vestir novamente a camisa do Mengão. Ainda no mirim, o meia jogou com o​ Manto Sagrado, mas logo foi vendido. Os dirigentes do Fla, Marcos Braz e Bruno Spindel, estão conduzindo a negociação e pretendem melhorar ainda mais o grupo do treinador Jorge Jesus. O Mister, inclusive, está muito empolgado em manter o Mengão no topo do continente.