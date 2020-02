Fla vê espaço no orçamento para nova contratação milionária e projeta ter lateral-direito em julho

​ O Flamengo não diminuiu o ritmo no mercado da bola neste início de ano e montou um elenco recheado de craques, com jogadores historicamente vitoriosos. Feliz, Jorge Jesus deve confirmar a renovação com o Rubro-Negro nas próximas semanas; novo contrato pode ser prorrogado até o final de 2021. O Mister recebeu propostas para retornar ao futebol europeu, mas quis permanecer no Mengão.

O treinador português está quase satisfeito com o grupo que tem nas mãos para atual temporada e o único pedido do comandante que a diretoria ​flamenguista ainda não conseguiu trazer foi um lateral-direito para ser o reserva imediato de Rafinha. O experiente defensor não pode atuar todas as partidas e precisa de um jogador para substitui-lo com uma qualidade técnica parecida. Mariano (Galatasaray) e William ( Wolfsburg) foram sondados recentemente.

Com investimentos feitos em Gabigol e Michael, o Fla entendeu que não poderia fazer outro grande investimento neste momento. Por isso, a janela de transferências de julho será importante para a contratação de um lateral-direito. No orçamento anual flamenguista, há espaço em 2020 para mais uma contratação adquirindo direitos econômicos, com valores de até R$ 18 milhões, visando acertar com mais um eventual reforço. As informações foram apuradas pela equipe Futmarke.

Flamengo precisa de um lateral direito à altura do Rafinha… Vai ser difícil ter rodízio com João Lucas no banco. — Gabriel Santiago (@gabrisanti5) February 10, 2020

Por causa do fluxo de caixa, o Fla entende que seja melhor trazer um atleta para a posição no meio da temporada. Até lá, se não aparecer nenhuma oportunidade de negócio, Jorge Jesus deve ter Matheuzinho e João Lucas como opções para o setor. Os dois ainda são muitos novos e o Mister sabe que a dupla precisa mais de tempo para conseguir jogar no clube mais popular do Brasil.