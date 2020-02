Flamengo libera resultado de exames de Bruno Henrique após lesão; tratamento já foi definido

​Um lance preocupante chamou a atenção da torcida do ​Flamengo na noite da última quarta-feira. Em disputa de bola com o goleiro adversário, Bruno Henrique se contundiu e precisou ser substituído no ​empate em 2 a 2 com o Independiente Del Valle. A expectativa, claro, ficou por conta do tamanho da gravidade da lesão. Mas, para alívio rubro-negro, nada de grave foi constatado.

De acordo com o próprio clube, os exames realizados no atacante revelaram “apenas” um trauma na perna direita. Não foi constatada fratura ou, pior, qualquer possibilidade de rompimento ligamentar. O departamento médico flamenguista classificou como “pancada” o que aconteceu ao camisa 27. O tratamento de recuperação é breve e conservador, sem necessidade de qualquer intervenção cirúrgica.

O atleta Bruno Henrique sofreu um trauma na perna direita. Exames não constataram fratura no local. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 20, 2020

O otimismo sobre a situação de Bruno Henrique é tão grande que existem chances reais de recuperá-lo a tempo do jogo da volta da Recopa Sul-Americana, na próxima quarta-feira. Às redes sociais do clube, o atleta fez questão de tranquilizar a torcida:

Antes do próximo compromisso diante dos equatorianos, claro, o Fla terá mais um desafio pela Taça Guanabara. No sábado, encara o Boavista, pela grande final, no Maracanã.