Fluminense é denunciado pelo TJD-RJ e pode perder pontos no Carioca; entenda

Na véspera de sua estreia pela Copa Sul-Americana de 2020, o ​Fluminense recebeu uma notícia inesperada que pode complicar sua vida na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o clube das Laranjeiras foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) pelos gritos de ‘time assassino’ proferidos por um grupo de tricolores em direção à torcida do Flamengo, alusão ao incêndio ocorrido em fevereiro de 2019 que vitimou dez jovens no Ninho do Urubu.

A Procuradoria do TJD-RJ enquadrou o Fluminense no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito à prática de ‘ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante’. O clube irá a julgamento (ainda sem data marcada) e corre risco de perder os pontos conquistados no clássico – venceu por 1 a 0 -, punição que, se confirmada, pode complicar sua classificação às semifinais da Taça Guanabara.

O Fluminense ser denunciado pelo grito da arquibancada é mais um absurdo do futebol brasileiro. Especialmente quando lembramos que o próprio Flamengo não foi denunciado em nenhum tribunal esportivo pelo crime em si. — Paulo Cezar Filho (@pcfilho) February 3, 2020

Para ler mais notícias sobre o Fluminense, clique ​aqui.