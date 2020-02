Fluminense rejeita oferta do CSKA Moscou por atacante; Barça e Juventus de olho

​Celeiro de craques, o ​Fluminense tem Xerém como uma fonte de receita importante. Após se despedir precocemente do garoto João Pedro – que se juntou ao Watford (ING) após o final da temporada de 2019 -, o clube das Laranjeiras viu o assédio por uma outra joia de seu elenco profissional aumentar: Marcos Paulo. Mas os planos da diretoria tricolor para o atacante de 19 anos são diferentes.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o clube carioca recusou uma oferta de 7 milhões de euros (R$33 milhões) do CSKA Moscou por 50% dos direitos econômicos de Marcos Paulo. A diretoria tricolor avalia que não é o momento certo para negociar a joia, que tende a ganhar cada vez mais minutos e espaço no time principal nesta temporada. O próprio camisa 11 não se comoveu com a investida russa, focado em seguir no Fluminense, ao menos até surgir uma oferta de um mercado mais forte da Europa. Barcelona e Juventus são potências que monitoram o desenvolvimento do garoto.

xerem não deixará o Fluminense morrer Marcos Paulo craque y craque — ‏ؘ (@tamaratei) November 28, 2019

Após leiloar inúmeras de suas joias para cobrir buracos financeiros herdados de longa data, o Tricolor acerta demais ao não se desfazer de Marcos Paulo precocemente. Trata-se de um atleta com potencial de desenvolvimento/valorização no mercado, altamente técnico e diferenciado em fundamentos como passe e finalização. Mantê-lo, ao menos para 2020, é condição fundamental para que o clube carioca possa sonhar com uma temporada melhor em relação ao difícil ano de 2019.