Fluminense x Botafogo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após disputarem suas primeiras partidas ‘eliminatórias’ no meio de semana, Fluminense e ​Botafogo protagonizam um clássico decisivo pela sexta e última rodada da Taça Guanabara. Ambos precisam da vitória para se classificarem às semifinais do primeiro turno do Carioca. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este clássico:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Fluminense x Botafogo​ ​Motivo: ​Sexta rodada da Taça Guanabara 2020 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) ​Onde assistir: ​TV Globo e Premiere

Prováveis escalações



​Provável Fluminense: ​Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Miguel (Yago), Nenê (Ganso); Marcos Paulo (Fernando Pacheco), Evanílson. ​Provável Botafogo: ​Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos; Cícero, Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário; Luís Henrique e Pedro Raul.

Ainda em formação, o ​Tricolor Carioca conta com reforços importantes para este duelo. Recém-contratado, Fernando Pacheco está regularizado e fica à disposição de Odair, assim como o ponta Wellington Silva, repatriado por seu clube formador. Ganso, Evanílson e Marcos Paulo, que esticaram a pré-temporada, também aparecem entre os relacionados.

O Botafogo, por sua vez, deixa a euforia pela chegada de ​Keisuke Honda de lado e foca neste clássico crucial. O japonês, que aterrissou na última sexta-feira (7) no Rio, obviamente ainda não tem condições de atuar. Luiz Fernando é desfalque por conta de uma infecção respiratória, enquanto Pedro Raúl, artilheiro do time, deve ir a campo mesmo com dores.

Últimos cinco jogos e campanha

​Fluminense Botafogo​ ​Fluminense 2 x 0 Portuguesa (23/01) ​Madureira 2 x 0 Botafogo (21/01) ​Bangu 1 x 5 Fluminense (26/01) ​Botafogo 3 x 1 Macaé (26/01) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01) ​Botafogo 2 x 1 Resende (30/01) ​Fluminense 0 x 1 Boavista (01/02) ​Botafogo 1 x 0 Vasco (02/02) ​Fluminense 1 x 1 La Calera (04/02) – Sula ​Caxias 1 x 1 Botafogo (05/02) – CdB

Com 12 pontos somados, o time das Laranjeiras é o segundo colocado do grupo B (atrás do Volta Redonda nos critérios de desempate) e pode avançar às semifinais mesmo com uma derrota, desde que o Madureira, que tem dez pontos, não vença o ​Flamengo neste sábado (8). A situação do Glorioso é um pouco mais complicada: com nove pontos somados, precisa vencer o rival tricolor e torcer por um tropeço do Flamengo ou do Boavista, já que ambos têm 10 pontos e ocupam as primeiras posições do grupo A.