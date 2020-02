Fluminense x Flamengo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Agora é decisão! Na próxima quarta-feira (12), Fluminense e Flamengo se enfrentam no palco mais tradicional do futebol mundial, valendo vaga na grande decisão do primeiro turno do Carioca, a Taça Guanabara. O Tricolor das Laranjeiras, dono da melhor campanha durante a fase de classificação, joga pelo empate. Para o atual campeão, só a vitória interessa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande clássico:

​

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Fluminense x Flamengo ​Motivo: ​Semifinal da Taça Guanabara 2020 ​Data: ​12/02/2020 ​Hora: ​20h30 (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Grazianni Maciel Rocha (RJ) ​Onde assistir: ​Sem transmissão*

*por falta de acordo entre TV Globo e Flamengo, nenhuma partida envolvendo o Rubro-Negro, neste Carioca, foi transmitido pela emissora.

Prováveis escalações

​Provável Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique (Yuri), Hudson, Nenê; Wellington Silva, Evanílson e Marcos Paulo.​ ​Provável Flamengo: ​Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabriel.

O ​Fluminense chega empolgado para este clássico, afinal, vem de grande exibição e goleada diante do Botafogo no fim de semana. O volante Hudson, que cumpriu suspensão contra o Glorioso, deve retornar ao time titular. Yuri e Henrique batalham pela vaga restante no meio, já que Nenê, em início inspirado de temporada, tem vaga cativa.

Pelo lado do ​Flamengo, Jorge Jesus deve repetir a mesma formação que venceu o Madureira. Rodrigo Caio voltou a treinar com bola na última segunda-feira (10), mas deve ser utilizado somente na Recopa. ​​Pedro, revelado no Fluminense, reencontrará seu clube formador pela primeira vez, mas deve iniciar a partida no banco de reservas.

Últimos cinco jogos

​Fluminense Flamengo​ ​Bangu 1 x 5 Fluminense (26/01) ​Vasco 0 x 1 Flamengo (22/01) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01) ​Flamengo 3 x 2 Volta Redonda (25/01) ​Fluminense 0 x 1 Boavista (01/02) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01) ​Fluminense 1 x 1 La Calera (04/02) – Sul-Americana ​Resende 1 x 3 Flamengo (03/02) ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02) ​Flamengo 2 x 0 Madureira (08/02)

Com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos, o Tricolor emplacou a melhor campanha geral do primeiro turno, conquistando a vantagem do empate nesta semifinal. O único revés da equipe de Odair Hellmann aconteceu na quinta rodada, para o Boavista.

O Flamengo, que teve seu elenco principal se reapresentando somente na reta final de janeiro, jogou as primeiras rodadas do Estadual com seu time de juniores. Terminou a fase de grupos na segunda posição da chave A, por isso encontra um rival ‘de peso’ já na semifinal.