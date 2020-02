Fluminense x Madureira | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Uma semana após a decisão da Taça Guanabara entre Boavista e Flamengo, teremos o início da Taça Rio, o segundo turno do ​Campeonato Carioca. Sonhando em voltar a erguer uma taça que não vai pras Laranjeiras desde 2012, o Fluminense quer estrear com pé direito diante do bom time do Madureira. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Fluminense x Madureira ​Motivo: ​Primeira rodada da Taça Rio 2020 ​Data: ​01/03/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Alex Gomes Stefano (RJ) ​Onde assistir: ​TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Fluminense: ​Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Henrique (Hudson), Yuri (Ganso), Nenê, Wellington Silva (Marcos Paulo), Fernando Pacheco, Evanílson. ​Provável Madureira: ​Douglas; Rhuan, Marcelo Alves, Alan, Marlon; André Luiz, Humberto, Luciano Naninho, Emerson Carioca; Wander e Ygor Catatau.

Após uma viagem desgastante e um jogo extenuante no meio de semana pela primeira rodada da Copa do Brasil, o Fluminense pode estrear na Taça Rio com algumas modificações em sua escalação titular. Boa oportunidade para Hudson e ​Ganso serem testados por Odair.

Pelo lado do Tricolor Suburbano, as três semanas de hiato no calendário desde o último compromisso oficial foram de amistosos e jogos-treino. A formação que foi derrotada pelo Flamengo na rodada final da Taça Guanabara deve ter poucas mudanças.

Últimos jogos e campanha no torneio

QUARTA DE JOGO-TREINO🇹🇩 O Madureira enfrentou a equipe do Botafogo em um jogo-treino na tarde desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos. A atividade foi a última antes da estreia contra o Fluminense, no próximo domingo, 1, no Maracanã. 📷 Luis Miguel Ferreira/Madureira EC pic.twitter.com/ahh3jmHEWT — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) February 26, 2020

Fluminense ​Madureira Fluminense 1 x 1 La Calera (04/02) – Sula ​Madureira 2 x 0 Botafogo (21/01) ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02) ​Cabofriense 0 x 1 Madureira (25/01) ​Fluminense 2 x 3 Flamengo (12/02) ​Boavista 3 x 1 Madureira (28/01) ​La Calera 0 x 0 Fluminense (18/02) – Sula ​Madureira 0 x 0 Bangu (01/02) ​Moto Club 2 x 4 Fluminense (26/02) – CdB ​Flamengo 2 x 0 Madureira (08/02)

Após um bom começo de temporada, o ​Fluminense viveu semanas de instabilidade, resultado das eliminações seguidas na Taça Guanabara e na Sul-Americana. No meio de semana, uma atuação atrapalhada, mas suficiente para garantir a equipe na segunda rodada da Copa do Brasil. Período oscilante, em que o trabalho de Odair está sob olhares mais atentos que nunca.

O Madureira, por sua vez, deixou uma boa impressão em sua participação na Taça Guanabara: foram 10 pontos somados em 18 possíveis, uma campanha digna que por muito pouco não garantiu a equipe nas semifinais.