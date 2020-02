Fluminense x Unión La Calera | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após cinco jogos de Estadual disputados, o ​Fluminense chega ao seu primeiro grande desafio da temporada: a primeira rodada da Copa Sul-Americana, competição que o clube carioca trata como uma das prioridades para 2020. O adversário da estreia tricolor será o Unión La Calera, time chileno que esteve no caminho do Atlético-MG na edição 2019. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Fluminense x Unión La Calera (CHI)​ ​Motivo: ​Primeira rodada da Copa Sul-Americana 2020 ​Data: ​04/02/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Carlos Herrera Bernal (COL) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Fluminense: ​Muriel; Gilberto, Digão (Luccas Claro), Matheus Ferraz e Egídio; Henrique, Hudson, Miguel, Nenê (Ganso); Marcos Paulo, Evanílson. ​Provável La Calera: ​Martin Arias; León, Vilches, García e Cordero; Leiva, Seymour, Valencia, Castellani, Stefanelli; Sáez.

Após sofrer seu primeiro revés na temporada no último final de semana, o ​Fluminense ganhou retornos importantes pensando neste debute na Sul-Americana. Caio Paulista, Marcos Paulo e Evanílson voltaram a treinar nesta semana e estarão à disposição de Odair Hellmann. Fernando Pacheco e Wellington Silva desembarcam no Rio de Janeiro nesta segunda (3), mas ainda não terão condições de jogo.

O La Calera, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro empolgado após um bom início de Chileno, competição na qual é o atual líder. É dono de um elenco bem experiente, incluindo o zagueiro Vilches, que vestiu a camisa do ​Furacão entre 2015 e 2016.

Últimos jogos

​Fluminense ​Cabofriense 0 x 1 Fluminense (19/01) ​Fluminense 2 x 0 Portuguesa-RJ (23/01) ​Bangu 1 x 5 Fluminense (26/01) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01) ​Fluminense 0 x 1 Boavista (01/02)

​Unión La Calera (CHI) ​O’Higgins 1 x 2 Unión La Calera (24/01) ​Unión La Calera 1 x 0 Unión Española (31/01)

O Tricolor Carioca começou a temporada com quatro vitórias em quatro partidas, mas veio a sofrer seu primeiro revés no último final de semana, após atuação abaixo da média diante do Boavista. O La Calera, por sua vez, só realizou duas partidas oficiais neste ano, devido às mudanças de calendário que o futebol chileno precisou passar em detrimento do contexto social do país. O começo é bem promissor, com duas vitórias em duas rodadas do Nacional.