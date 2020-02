Folião fantasiado de ‘PM da maconha’ é detido em Salvador

Entre tantas fantasias e tantos foliões, um não passou despercebido por policiais militares que faziam a segurança do Furdunço, no pré-Carnaval de Salvador, neste domingo (16).

Na cabeça, um chapéu de palha com folhas da cannabis. Uma bermuda militar e um colete com um brasão da Polícia Militar da Bahia, tendo no centro as folhas da maconha completavam a fantasia: “PMBA – Permitido Maconha, Bora Apertar!”.

O folião não foi muito longe. Acabou detido na rua Barão de Itapuã, na Barra, por policiais, esses, sim, militares, da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), que faziam a segurança do circuito entre o trio de Armandinho e o Navio Pirata de BaianaSystem, por volta das 19h45.

O folião fantasiado de PM, que não teve o nome divulgado, foi detido por apologia à maconha e uso indevido de insígnia alterada da polícia. O Código Penal prevê detenção ou multa para quem instigar ou incitar publicamente o consumo de drogas. Já o Código Penal Militar (CPM) prevê pena para quem usar ou alterar distintivos ou insígnias militares. As fotos da prisão foram compartilhadas nas redes sociais.

Fonte: Correio24Horas