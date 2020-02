Fora da Libertadores, Corinthians quer enxugar elenco; lista de dispensa deve ter ao menos cinco

Eliminado na Copa Libertadores, o ​Corinthians deve ‘enxugar’ o elenco para o restante da temporada. A diretoria alvinegra considera que o plantel tem muitos jogadores para a disputa das competições do primeiro semestre (Campeonato Paulista e Brasileirão) e deve fazer mudanças no grupo de Tiago Nunes. A informação é do portal corinthiano ​Meu Timão.

diz a diretoria do Corinthians que tá reduzindo o elenco, eu escuto essa conversa todo ano, empresta 10 pé de rato pra outros times e contrata + 10 pé de rato vindo de times estranhos apadrinhados por empresários — iago (@notisiago) February 16, 2020

O Timão tem mais sete compromissos pela fase de grupos do estadual antes do mata-mata, em abril. Isto é, são apenas 7 partidas em 51 dias. “Não temos mais tantas competições. Estamos vendo se tem alguém que vai ser pouco aproveitado, que possa ser boa a saída para o jogador e para o clube”, afirmou o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves.

O dirigente acrescentou que a comissão técnica segue estudando o elenco e confirmou que devem ocorrer mudanças. “Não quero citar nomes. Tiago (Nunes) tem analisado todos os jogadores. Temos conversado. Pode ser que sim, que tenhamos um grupo bem ajustado para as competições que vamos ter”, ponderou.

Em avançada negociação, Gustagol deve ir para o ​Internacional. Marllon, Carlos, Léo Santos e Ángelo Araos também não devem continuar em Itaquera. A diretoria aproveita o tempo “livre” para observar alternativas e possibilidades de negociação – é a primeira vez, desde 2014, que o clube não tem um calendário cheio no começo do ano.

Neste sábado (15), o Corinthians empatou com o São Paulo, no Morumbi, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Alvinegro ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 8 pontos, e, caso avance até a final do estadual, vai incluir mais 4 partidas no mês de abril.